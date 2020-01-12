Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti: Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti.

Haber Merkezi 12 Ocak 2020, 18:08 Son Güncelleme: 12 Ocak 2020, 18:15 DHA