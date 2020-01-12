Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti: Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, 8 Ocak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol noktası yakınlarında PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gaziantepli Uzman Çavuş Erol Yanık, saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu.
Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti
Bugün öğleden sonra kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte şehidin ailesine, Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'nde taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve acısını paylaşan Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.