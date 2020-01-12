Gündem Bakan Gülden Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti Türk bayrağına sarılı Kuran hediye etti
GAZİANTEP

Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti: Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti.

Haber Merkezi DHA
Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, 8 Ocak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol noktası yakınlarında PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gaziantepli Uzman Çavuş Erol Yanık, saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu.

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Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti


Bugün öğleden sonra kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte şehidin ailesine, Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'nde taziye ziyaretinde bulundu.

DHA
Bakan Gül, taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve acısını paylaşan Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.

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