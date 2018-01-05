Bakan Kaya: Artık şahlanan bir Türkiye var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2002'de sorunları içinde boğulan bir Türkiye vardı, şimdi şahlanan bir Türkiye var. Sadece bölgesinde değil dünyada gerçekten lider bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ile Bitlis'ten Van'a gelen Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerini ziyaret etti.

Baka Kaya ve beraberindekiler daha sonra 10 Mayıs 2016'da Van'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcıyı imha ederken şehit düşen mahalle bekçisi Ferhat Aslan'ın Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

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Aile üyeleriyle görüştükten sonra Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van Temsilciliğini ziyaret eden Bakan Kaya ve beraberindekiler, burada yürütülen çalışmalarla ilgili Dernek Temsilcisi Esma Görgülü Özdemir'den bilgi aldı.

Ardından Van Büyükşehir Belediyesinin üniversiteye hazırlanan öğrenciler için açtığı Sürekli Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kaya ve Demiröz, öğrencilerle bir araya geldi.

Merkez hakkında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'ndan bilgi alan Kaya, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle sıraya oturan ve okul sıralarını çok özlediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir yer olmuş burası, hem sıcak hem de son derece güzel bir ortam. Bizler sınava hazırlanırken günde 500 civarında soru çözerdik. Böyle güzel hizmetlerle yanınızda olan valimiz var. Biz de hükümet olarak bu tür kurumları destekliyoruz. Yanınızdayız. Arkanızdayız. Özellikle de bu bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyoruz. Sizleri burada görünce de mutlu oldum. Gurur duydum. İnşallah hepiniz üniversiteyi bitirin. Güçlü birer kadın olarak geleceğe hazırlanın. Sizlere Cumhurbaşkanımızın da selamlarını getirdik."

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"Şahlanan bir Türkiye var"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kaya, il başkanlığı görevine atanan Kayhan Türkmenoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakan Kaya, burada yaptığı açıklamada, 16 yıl önce "karanlıktan aydınlığa" sloganıyla bir hizmet seferberliği başlattıklarını, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü aşkla hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

İçeride ve dışarıda türlü türlü engellerle önlerinin kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Kaya, bunlara rağmen büyük Türkiye hayallerinden vazgeçmediklerini ve asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

15 yıl boyunca her alanda çok büyük reformlar gerçekleştirdiklerini, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmeyen hizmetleri 15 yılda hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Kaya, şöyle devam etti:

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"2002'de sorunları içinde boğulan bir Türkiye vardı, şimdi şahlanan bir Türkiye var. Sadece bölgesinde değil dünyada gerçekten lider bir Türkiye var. Şanlı bayrağımız altında her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yoğun mücadele verdik. Milletin devletine olan güvenini yeniden tesis ettik ve milletimizi devletle bütünleştirdik. Biz Türkiye'yi geleceğe emin adımlarla taşımak için gecesini gündüzüne katan ak gönüllü kadınlarız. Tarih boyunca hangi şartlarda olursak olalım mukaddesatımızdan asla vazgeçmedik. Mazlumlara yardım etmekten asla geri durmadık. Bugün dünyanın neresinde bir mazlum varsa onlara el uzatan bir Türkiye var. Tüm mazlumların gözyaşını dindirmek için seferber olan bir Türkiye var."

Kaya, Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanların hiçbir zaman boş durmadığını ve bundan sonra da durmayacağını belirterek, ülkenin kutlu yürüyüşünü baltalamaya çalışanların oyunlarını her fırsatta boşa çıkardıklarını, buna devam edeceklerini söyledi.

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15 Temmuz'da milletin tarihi bir destana daha imza attığını, kadınların, gençlerin en ön saflarda olduğunu anlatan Kaya, geleceğe kadınlarla, gençlerle çok güçlü hazırlanacaklarını dile getirdi.

Ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı daha sıkı kenetleneceklerini, birlik ve beraberliğin bozulmasına fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye tüm engellemelere rağmen gelecek hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek. Ekonomide çok güzel gelişmeler elde ettik. Türkiye yüzde 11 büyüme ile dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri oldu. Sosyal politikalarda 15 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye. Türkiye'nin çehresini sizlerle değiştirmeye devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla millete hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz. Bugün devlet olarak 500 bin engellimizin yakınına evde bakım desteği veriyoruz. 786 bin engellimize engelli aylığı veriyoruz. Sadece Van'da 9 bine yakın engelli vatandaşımız engelli bakım desteğinden yararlanıyor. Van'da engelli bakımı için ödediğimiz miktar 85 milyonun üzerinde. Ülke genelinde 102 bin evladımızı ailesinin yanında aylık 800 liraya varan desteklerle destekliyoruz. Van'da da 3 bin 602 çocuğumuz için 25 milyon lira sosyal ekonomik destekle çocuklarımızı ailelerinin yanında destekliyoruz."

"Yaşlanma sınırındayız"

Çocukların ailelerinin yanında, sıcak aile ortamında büyümesini istediklerini aktaran Kaya, "Ülkemizde kişi başına düşen çocuk oranı 2,1. Sınırdayız. Tam yaşlanma sınırı bu. Bunun altına düşersek Türkiye yaşlanacak. Yıllardır övündüğümüz genç nüfusumuzu arttırmak zorundayız. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız 'En az 3 çocuk' diyor. Başlattığımız doğum yardımı uygulamasıyla hükümet olarak doğan evlatlarımıza ilk altını biz takıyoruz. Van'da geçen yıl 25 bin 330 evladımıza 12 milyon liralık doğum yardımı yaptık." diye konuştu.

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Bölgede üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birinin de erken yaşta evliliklerle mücadele olduğuna dikkati çeken Kaya, bu konuda kız çocuklarının eğitim hayatından kopmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kaya, tüm kız çocuklarının liseyi, üniversiteyi bitirip daha güçlü şekilde ayakta durduktan sonra evlenmelerini istediklerini kaydetti.

"Büyümeyi sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise Cumhurbaşkan Erdoğan'ın programının uyması halinde 2 Nisan Van'ın kurtuluş gününde il kongresini yapmayı planladıklarını bildirerek, "Birlik beraberliğimizde geçmişle mukayese edilmeyecek kadar iyi durumdayız. Büyümemiz çok iyi. Dünyada üçüncü çeyrekte birinciyiz. Derece düşüren hain kuruluşlar şimdi 2018 için 'Türkiye dünyanın üçüncü ülkesi olacak' diyorlar. Yavaş yavaş düzeltmeye başladılar. Daha çok düzeltecekler. Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye'yi söylüyorlar ama Türkiye bu çalışkanlığıyla onları da geride bırakacak." ifadesini kullandı.

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Bakan Kaya, AK Parti ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.