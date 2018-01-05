Bakan'dan çarpıcı örnek: Tuvalet izni ile otel yapmışlar

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 'Dört Mevsim Uludağ' çalıştayında konuştu. Bakan Eroğlu Uludağ'daki yapılaşma ile ilgili sitemde bulunup neler yapacaklarını anlattı...

BÜTÜN KAMU BİNALARI YIKILACAK

Kış turizminin gözde bölgelerinden Uludağ'ın gelişmesi için master planı hazırladıklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uludağ'ın kamu kurumlarının yatakhanesi olmadığını kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacağına dikkat çekti.

TUVALET İZNİ İLE OTEL!

Bakan Eroğlu konuşmasının devamında Uludağ'daki yapılaşma ile ilgili çok çarpıcı bir örneği de dile getirdi. Bakan Eroğlu, kaçak, uydurma şeyler yapıldığını hatta tuvalet izni alıp otel yapanların olduğunu belirterek, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.

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'ÇÖP KUTUSU DAHİ ESTETİK OLACAK'

Bugün, 12 tesisin temelini atacaklarını da söyleyen Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

''Sarıalan'da derme çatma binalar vardı. Bundan sonra çöp kutusu dahi estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına orman köşklerini yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak. Eksikler varsa beni tenkit etmekle başlayın. Önümüzdeki yıl ocak ayında dünyada tanınmış liderleri çağırarak bir zirve yapalım dediler. Uludağ zirvesi olsun. İsmi için de bir şeyler düşündük. Arkadaşlara bununla ilgili talimat verdik. Finansman konusu önemli. Bu konuda çok önemli atılım yaptık. Buradaki otellerin yenilenmesi için bir çalışma yapılacak. Tanıtım eksikliği de var. Bir grup da tanıtıma önem verecek. Bir logoyla 'Uludağ bu' diyeceğiz. Bursa'ya çok önem veriyoruz."

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