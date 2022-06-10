Bakan Kirişci Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1012. gününde devam ediyor.

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Kirişci, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kirişci'yi karşılayan aileler, evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, bu anne, baba ve kardeşlerin, kendi evlatları ve yakınlarıyla ilgili kahramanca mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

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Onları ziyaret etmek ve dinlemek amacıyla geldiklerini belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu terör örgütünün dünyadaki pek çok terör örgütünden ayrışan en önemli yanlarından birisi, bunların bebek ve çocuk katili olması. Ve de herhangi bir şekilde bir ayrım gözetmeksizin katletme noktasında, terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz ama herhalde dünyanın en kötü terör örgütüdür. Bu ülke 40 yılı aşkın bir süredir bu terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2002 yılından beri verilen mücadeleler bilhassa şu son yıllarda adeta zirve yapmıştır."

Kirişci, bu mücadeledeki kararlılığın net olarak artık iyice ortaya konulduğuna dikkati çekti. FETÖ terör örgütünün de Türkiye'de ifşası sonrası mücadelenin yeni bir boyut kazandığını anlatan Kirişci, bu çerçevede de sürdürülen mücadeleden daha somut sonuçlar elde edilmeye başlandığını bildirdi.

Hiçbir örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü olmadığını vurgulayan Kirişci, bu terör örgütlerinin artık tamamıyla yok olmasının mümkün olduğunu aktardı.

Kirişci, "İnşallah buna çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizin öncelikle kendi evlatlarına, kardeşlerine ve yavrularına kavuşması Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de devletimizin de en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele, bu zamana kadar sarf edilen çaba bundan sonra da aynı hızda ve kararlılıkta inşallah devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu acı sadece onların değil. Bu milletin en önemli meziyeti, zor günde beraber olmaktır. Bu zor günde beraberliği de bizim gibi temsil makamında olan kişiler aracılığıyla, bir kez de bendeniz üzerinden hükümetimizin buradaki kararlılığını göstermeye çalıştık. Bütün kardeşlerime sabır diliyorum. Bu terör örgütünün mutlaka bu cezayı en ağır şekilde alacağı konusundaki inancımızı ve kararlılığımızı ifade ediyorum ve en kısa sürede de yavrularımıza kavuşmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Daha sonra Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.