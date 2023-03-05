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Bakan Koca depremzedelerin sağlık durumunu paylaştı: 15 bin 119 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İstanbul'a getirilen afetzedelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı.

08:18 . 5/03/2023 Pazar
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

15 bin 119 kişi tahliye oldu

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.




#Fahretti Koca
#İstanbul
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Bakan Koca depremzedelerin sağlık durumunu paylaştı: 15 bin 119 kişi taburcu oldu
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