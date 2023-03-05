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Aktif fay sayısı arttı mı? Marmara'da tsunami tehlikesi var mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ün üzerine çıktığını söyledi. Ayrıca Ersoy, Marmara bölgesinin sadece depremin yanı sıra tsunami tehlikesi altında olduğunu da ifade etti.

07:16 . 5/03/2023 Pazar
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İstanbul'da Bakırköy Kent Konseyi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından "Deprem Tehlikesi ve İstanbul' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelin katılımcılarından biri olan Yer bilimci Prof Dr. Şükrü Ersoy, Marmara'da beklenen olası depremin etkilerine değindi. Yer bilimci Prof Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ün üzerine çıktığını açıkladı.

100 bin binanın derhal yıkılması gerekiyor

NTV'nin haberine göre; İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini söyleyen Ersoy, "İstanbul çevresindeki alüvyon gibi yumuşak zeminlerin üzerinde bulunan yaklaşık 100 bin binanın derhal yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Marmara'nın içerisinde hem 1912'nin hem 1999 depremlerinin yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok." dedi.

Tsunami riski var mı?

İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini söyleyen Ersoy, "İstanbul çevresindeki alüvyon gibi yumuşak zeminlerin üzerinde bulunan yaklaşık 100 bin binanın derhal yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Marmara'nın içerisinde hem 1912'nin hem 1999 depremlerinin yüklediği önemli bir gerilim var. Bundan kaçış yok." dedi.

Malatya ve Adana'da deprem riski

Malatya ve Adana'daki deprem riskine dikkat çeken Ersoy, "Malatya tarafına doğru zaten bir gerilim var. Adana'nın üstünde Göksu, Savrun, Kozan gibi ilçeleri ilgilendiren kuzey, güney fay hatları var. İleride bu ilçeler deprem potansiyeli taşıyor." dedi.

Hatay'da bundan sonra deprem beklenip beklenmediğini açıklayan Prof. Dr. Ersoy, "Garanti veremem ama Hatay'da artık uzun bir süre 7'den büyük bir deprem olmayacak." açıklamasında bulundu.





#Prof. Dr. Şükrü Ersoy
#İstanbul
#Marmara
9 dakika önce
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