Bakan Koca: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı

Direksiyon dersi alan acemi sürücü kaldırımdaki baba ve kızına çarptı

Üsküdar'da özel bir araçla direksiyon eğitimi alan sürücü, kaldırıma çıkarak baba ile kızına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kazada baba Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi .İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki Elvinsu'nun ayağı kırılırken baba Demir'inden vücudunda ezilmeler oldu.





