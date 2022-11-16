Taksim bombacısına yardım eden Hüsam kod adlı terörist Azez’de yakalandı

Beyoğlu’nda geçtiğimiz pazar günü saat: 16:13 sıralarında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybedip 81 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıda PKK’lı teröristlere yardım eden Hüsam kod adlı terörist Suriye Azez’de yakalandı.
SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLE AYNI EVDE KALIYORDU
Hüsam kod adlı PKK’lı teröristin saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve saldırının Türkiye ayağının organizatörü Bilal Hassan ile birlikte aynı yerde kaldığı, teröristlere yardım yataklık ettiği tespit edildi.
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Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashirin kaçarken elindeki güller dikkat çekmişti. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi.
Diğer gülü ise Taksim Meydanında bulunan çiçekçinin sattığı öne sürüldü.
Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev , Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. How much dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi...
Sonra Arapça konuştu benimle, gerek yok anlamında Halas dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistlik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok dedi.
HEM ARAPÇA HEM İNGİLİZCE KONUŞTUKızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu...
Para üstünü almayınca Arapça Halas dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı bu fiyat konusu dışında çok bir şey sormadı diye konuştu.
İfadesine başvurulan çiçekçi Terörist çiçeklerden birini benden aldı
Gülü satan çiçekçiden çok önemli açıklamalar: Hem Arapça hem de İngilizce biliyor
Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir'in elindeki güllerden birini kendisinden aldığını öne süren çiçekçi, "Bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, 'Halas' dedi" diye konuştu. Taksim Meydanı'ndaki çiçekçinin polis ifadesini de aldığını öğrenildi.
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İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı