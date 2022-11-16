Taksim bombacısına yardım eden Hüsam kod adlı terörist Azez’de yakalandı

HEM ARAPÇA HEM İNGİLİZCE KONUŞTUKızılaev, teröristin Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu...