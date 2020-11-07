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POLİTİKA

Bakan Kurum: 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Bakan Kurum: 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İzmir'de bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Kurum
Bakan Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır" dedi.

"857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek." diyen Kurum, "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı" ifadesini kullandı.

Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

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