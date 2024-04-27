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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 64 geçici işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu! Kimler başvuru yapabilir? İşte alım yapılacak branşlar...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilecek 64 geçici işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden başladı. Peki personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 64 geçici işçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? İşte ayrıntılar...

14:04 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 64 geçici işçi alımı yapacak. OGM işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 64 geçici işçi alımı kadro dağılımı 2024

Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, 4 aşçı, 3 aşçı yardımcısı, 1 elektrikçi, 1 kaynakçı, 2 sıhhi tesisatçı, 2 iş makinası operatörü, 1 traktör operatörü, 15 garson, 2 pastacı, 12 temizlik görevlisi, 5 bulaşıkçı, 8 seracı, 5 diğer fidanlık işçileri ve bahçıvan, 3 kimya laboratuvarı teknisyeni olmak üzere 64 geçici işçi istihdam edecek.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 64 geçici işçi alımı başvuru tarihleri

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Sözlü ve uygulaması sınav olacak

Sözlü ve uygulamalı sınava ilanlarda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR ilanında belirtilecek. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenecek evrak, sınavların yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitesinden ilan edilecek.



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