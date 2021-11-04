Gündem Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için tarih verdi Yıl sonunda yapılacak
İSTANBUL

Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için tarih verdi: Yıl sonunda yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için tarih verdi: Yıl sonunda yapılacak
​ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı. Eyüpsultan'da bulunan medya binasında gerçekleştirilen zirvede bir konuşma yapan Bakan Kurum, "Biz tüm bakanlıklarımızla beraber bugüne kadar şu müzakereyi yürüttük; biz bir ülkeyiz, dolayısıyla iklim finansmanına erişim noktasında diğer ülkelere yapılanın aynısının ülkemize de, Türkiye'ye de yapılması gerektiğini ifade ettik. Bu çerçevede bize yapılan haksızlığın giderilmesini söyledik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, diğer ülke liderleriyle yapmış olduğu müzakereler, bizim, bakanlıkların muhataplarımızla yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde aslında önemli bir kazanım elde ettik. Yani iklim finansmanından alamadığımız, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine, yine sektörlerimize yarayacak desteği alternatif olarak biz yine Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Almanya'nın da içinde olduğu ve toplamda 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmana eriştik. Bu çerçevede bize yapılan haksızlığın giderilmesi sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya aslında iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye'nin vizyonunu, yeşil dönüşümün, kalkınmanın haberini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilan etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: 2023'ten sonra hiçbir engel tanımıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: 2023'ten sonra hiçbir engel tanımıyoruz

ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN YIL SONUNDA İHALE YAPILACAK

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi konusunda "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin de bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılına geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Kurum, müsilajda gelinen son nokta konusunda ise, iklim değişikliğinin tüm dünyada hissedildiğine dikkat çekerek, ülkemizde de son yıllarda afetlerin sayısının artığına dikkat çekerek, “Müsilajda aslında iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem iklim değişikliği, hem denizdeki durağanlık, Marmara Denizi'ndeki kirlilik müsilajın oluşmasının sebeplerinden birkaçı, en önemli etkenleri. Çok önemli bir süreç yürüttük, koordinasyon kurulu çerçevesinde aslında Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız, tüm Marmara'ya kıyısı olan illerimizle, bir örnek çalışma yürüttük. 'Marmara Denizi hepimizin' diyerek müsilajın toplanmasına ilişkin önemli adımlar attık. Yaklaşık 11 bin metreküp müsilajı toplayıp bertaraf ettik. Şimdi denizlerimizde, kıyılarımızda müsilaja rastlamıyoruz. Bu önemli bir çalışmaydı. Tabi stratejik plan çalışmasında atacağımız adımlar var. İnşallah 2024 yılına kadar, gerek arıtma tesislerimizin sayısının artırılması, gerek teknolojilerinin geliştirilmesi, Marmara Denizi'mizi korunan alan ilan ederek, sürekli ölçüm cihazlarıyla gerek karasal, gerek arıtma tesisindeki kirleticilerin, deniz kaynaklı kirleticilerin hepsini de an be an takip edeceğiz. Bu stratejik planın uygulanmasının destekçisi ve takipçisi olacağız. Marmara Denizi'nin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede önemli denetimler yürütüyoruz, 88 bin denetim yaptık, bu kapsamda 118 milyon lira idari para cezası kestik, 135 işletmenin faaliyetini durdurduk" diye konuştu.

AKM Millet Bahçesi açılıyor: Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
FOTOĞRAF 78
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Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.<br><br>
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Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.<br><br>
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Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.<br><br>
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Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.<br><br>
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Etkinlik ve spor alanları<br><br>Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı.
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Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.<br><br>
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Çevreye duyarlı yeşil çatılı millet kıraathanesi<br><br>Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.
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7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.<br><br>
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Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.<br><br>
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Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.<br><br>
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Nostaljik tramvay<br><br>Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek.
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AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Title
AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
AKM Millet Bahçesi açılıyor: Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak.


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