Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: 2023'ten sonra hiçbir engel tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/pzqR6B77Q0 — Yeni Şafak (@yenisafak) October 28, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ankara'nın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Millet Bahçemizin açılış töreni nedeniyle sizlerle birlikteyiz. Yıldırım Beyazıd'ın Hüseyin Gazi'nin ve nice gönül sultanının, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir.

Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanemiz olacak. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonu da bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, sağlık merkezi gibi alanlarla bir eser kazandırdık. Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir.

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Özel günlerimizi ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla çınlayan, Başkentimize gelen misafirlerimizi buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır.

AA

"404 MİLLET BAHÇESİ HEDEFİNİN 111'İ TAMAMLANDI"

4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir. Burası artık sadece bir Başkent değil aynı zamanda her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma hedefimizin lokomotifi de Ankara olacaktır.

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Son seçimlerde ülkemizin 81 iline 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma sözü vermiştik. 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Söz verdiğimizden daha fazla Millet Bahçesi'ni milletimize kazandırmış olacağız. 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 Millet Bahçesi yapıyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız veriyoruz. 1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2 buçuk milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında 300 bin konutumuzun inşası halen devam ediyor. Ankara'da da 91 bin konutun deprem dönüşüm çalışmaları, 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor. 44 ilimizdeki 79 tarihi meydanımızı yeniden düzenliyoruz. Bunlar arasında Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma Bölgesi, Kastamonu Merkez Nasrullah Camii, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme çalışmaları da var. Cephe yenileme çalışmalarıyla şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz.

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Kapsamlı bir plan hazırladık. Ankara'nın tarihini, kültürünü yeniden gün yüzüne çıkaran bu projeleri bir Millet Bahçesi zinciriyle tamamlamayı hedefliyoruz. Durmak yok, yola devam sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisiyle yemyeşil bir hayat alanı kuruyoruz. Buradaki cumhuriyetin ilk dönemin yadigarı yapıları yüksek teknolojiyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla Ankaramız şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır.

AA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasıın diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağız.

3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık.

AA

Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık. Salgın krizi ve ardından yaşanan tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ana muhalefet ve beraber oldukları bir şeyi unutuyorlar; biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yola devam ediyoruz. Milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımızı yapmaya çok az kaldı. Sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı.

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2023 öncesi son kozlarını öne sürdüler, çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar. Elbette bu süreçte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık.

Az kaldı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha tutarak aydınlık geleceğe kavuşacağız. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. 2023 imtihanını da başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durduracak hiçbir fani engel tanımıyoruz.

FOTOĞRAF 78 Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.<br><br> Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.<br><br> Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.<br><br> Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.<br><br> Etkinlik ve spor alanları<br><br>Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı. Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.<br><br> Çevreye duyarlı yeşil çatılı millet kıraathanesi<br><br>Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. 7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.<br><br> Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.<br><br> Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.<br><br> Nostaljik tramvay<br><br>Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi açılıyor: Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak.



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