Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki binalarda 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşların her türlü ihtiyacı gönderdiğini kaydeden Bakan Kurum, "Bu kapsamda da afet bölgeleriyle ilgili vatandaşlarımızın, afetzede kardeşlerimizin gerek devletimizin imkanları, gerek vatandaşlarımızın afet bölgelerine olan desteğiyle birlikte yürütüyoruz. Sahra çadırlarımız, hastanelerimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yürütüyoruz ve 18 bin 868 çadırımız şu an itibariyle Gaziantep'te kurulmuştur. Talep ve ihtiyaç doğrultusunda çadır kurulumunu 35 bin sayısına kadar çıkarıyor olacağız. Yine ilk etapta bin 408 konteynerimizi kurduk. Vatandaşlarımızın burada geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları da ihtiyaç ve talep doğrultusunda yürütüyoruz. Şu an Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı gerek sosyal tesislerimizde, gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek ilçe belediyelerimizin sosyal tesislerinde misafir ediyoruz ve orada da beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" dedi.