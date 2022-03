Bakan Kurum: Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesinin ilk oturumu tamamlandı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her alanda ilişkilerin kırılgan olduğu tarihi bir dönemden, zor bir dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki artık ülkelerin ticarette, sanayide, enerjide ve her anlamdaki bağımsızlıkları çok önemli" dedi.

