Gündem Bakan Nebatiden enflasyonla mücadele açıklaması Önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
POLİTİKA

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması: Önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebatiden enflasyonla mücadele açıklaması: Önümüzdeki aylarda daha net hissedilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında beklentilerin altında yüzde 1,18 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından enflasyon ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Bakan Nebati şunları yazdı;

Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

"ENFLASYONDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİK"

Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAHA NET HİSSEDECEK"

Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz.


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