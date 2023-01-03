Ekonomi Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında beklentilerin altında yüzde 1,18 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,27 oldu. Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve bu verilerle birlikte memurların maaş zamlarındaki tutar da netleşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı: Enflasyonda ne kadar artış oldu?
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının son enflasyon verisi de olan Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.

Aralık ayı enflasyon verisi ile milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık aylık enflasyon farkı da netleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

Gözler enflasyon verisinde: Emekli ve memur maaşında olası zam senaryoları
FOTOĞRAF 22
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Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.
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Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
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Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
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TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.
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AA Finansın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.
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Reutersın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39dan yüzde 66,8e düşmesi bekleniyor.
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Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız ifadelerini kulandı.
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Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesaplandı. İşte olası zam senaryoları...
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞIŞu anki maaş: 9 bin 105 TLYüzde 20 zam: 10 bin 926 TLYüzde 30 zam: 11 bin 836 TLYüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞIŞu anki maaş: 9 bin 105 TLYüzde 20 zam: 10 bin 926 TLYüzde 30 zam: 11 bin 836 TLYüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
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EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞIŞu anki maaş 3 bin 500 TLEn düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.
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MEMURMemur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 91)Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TLYüzde 30 zam: 12 bin 691 TLYüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
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ÖĞRETMENÖğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TLYüzde 30 zam: 15 bin 958 TLYüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
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POLİS MEMURUPolis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 81)Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TLYüzde 30 zam: 17 bin 871 TLYüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
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UZMAN DOKTORUzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TLYüzde 30 zam: 24 bin 508 TLYüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
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HEMŞİREHemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 51)Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TLYüzde 30 zam: 15 bin 376 TLYüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
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AVUKATAvukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 18 bin 582Yüzde 30 zam: 20 bin 130Yüzde 40 zam: 21 bin 679
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MÜHENDİSMühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 14)Yüzde 20 zam: 19 bin 446Yüzde 30 zam: 21 bin 66Yüzde 40 zam: 22 bin 687
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TEKNİSYENTeknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 111)Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TLYüzde 30 zam: 13 bin 130 TLYüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
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VAİZVaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 14)Yüzde 20 maaş: 15 bin 302Yüzde 30 maaş: 16 bin 577Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
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PROFESÖRProfesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 14)Yüzde 20 zam:31 bin 180 TLYüzde 30 zam: 33 bin 779 TLYüzde 40 zam: 36 bin 377
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GENEL MÜDÜRGenel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 14)Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TLYüzde 30 zam: 38 bin 751 TLYüzde 40 zam: 41 bin 732 TLŞUBE MÜDÜRÜŞube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece14)Yüzde 20 zam: 19 bin 17Yüzde 30 zam: 20 bin 602Yüzde 40 zam: 22 bin 187
Gözler enflasyon verisinde: Emekli ve memur maaşında olası zam senaryoları
TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payının da eklenmesi beklenirken memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin olası zam senaryoları da ortaya çıktı.
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