Gündem Bakan Özer açıkladı Bu gruptaki öğrencilere devam zorunluluğu olmayacak
EĞİTİM

Bakan Özer açıkladı: Bu gruptaki öğrencilere devam zorunluluğu olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz, durumlarını belgeledikleri takdirde devam mecburiyetinden muaf olacaklar" dedi.

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Bakan Özer açıkladı: Bu gruptaki öğrencilere devam zorunluluğu olmayacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valiliği ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başları:

7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2. dönemde yine aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi tamamlayacağız. Bugün itibariyle Kovid vakası yada teması nedeniyle hiçbir okulumuz kapalı değildir. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin Kovid-19 salgınıyla ilgili okullara erişimlerinde sıkıntılar olduğuna dair şikayetleri geldi. Dolayısıyla bunu belgelemiş olan öğrencilerimizi bu dönem devam mecburiyetinden muaf tutacağız.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Hepinizin malum olduğu üzere dün Milli Eğitim Bakanlığı açısından tarihi bir gündü. Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaşmış oldu. Ben Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart'ta kadar gelen tüm görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanununu uygulamaya başlayacağız.

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