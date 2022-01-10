Gündem Bakan Özer Bugün eğitimdeki çok sayıda problem 28 Şubattaki müdahalelerin sonucu
EĞİTİM

Bakan Özer: Bugün eğitimdeki çok sayıda problem 28 Şubat'taki müdahalelerin sonucu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beştepe'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bugün eğitimle ilgili konuşulan çok sayıda problemin, 28 Şubat sürecinde eğitime, din öğretimine ve mesleki öğretime yapılan müdahalenin sonuçları olduğunu vurguladı. Bakan Özer, "Maalesef bizler bir taraftan eğitimde kitleselleşmeyle ilgili süreçleri takip ederken, bizim dahlimiz olmayan, eğitim politikalarına dışarıdan yapılan, vatandaşın eğitime erişimini engelleyen müdahalelerin iş gücü piyasasında açtığı hasarları da tamir etmekle uğraştık." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Özer: Bugün eğitimdeki çok sayıda problem 28 Şubattaki müdahalelerin sonucu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkeler ile OECD ülkelerinin eğitimde kitleselleşme hamlesini 1950'lerde gerçekleştirdiğini, bu ülkelerin eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirmeye odaklandıklarını söyledi.

"EĞİTİMDEKİ KİTLESELLEŞME HAMLESİNİ 50 YILLIK GECİKMEYLE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'nin eğitimdeki kitleselleşme hamlesini 50 yıllık gecikmeyle son 19 yılda gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar tüm kademelerde okullaşma oranlarının önemli ölçüde arttığını vurguladı.

"BUGÜNKÜ PROBLEMLER 28 ŞUBAT SÜRECİNDE YAPILAN MÜDAHALENİN SONUÇLARI"

Yapılan derslikler ile okulların, atanan öğretmenlerin bir taraftan eğitimde kitleselleşmeyi ve eğitime erişimi arttırmayı sağladığını, diğer taraftan kalite göstergelerinde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Maalesef bugün eğitimle ilgili konuştuğumuz çok sayıda problem, işte bu 50 yıllık gecikmenin veyahut da 28 Şubat sürecinde eğitime, din öğretimine ve mesleki öğretime yapılan müdahalenin sonuçlarıdır. Maalesef bizler bir taraftan eğitimde kitleselleşmeyle ilgili süreçleri takip ederken, bizim dahlimiz olmayan, eğitim politikalarına dışarıdan yapılan, vatandaşın eğitime erişimini engelleyen müdahalelerin iş gücü piyasasında açtığı hasarları da tamir etmekle uğraştık. Allah'a şükür 20 yılın sonunda hem din öğretiminde hem de mesleki eğitimde gerçekten sorunları değil başarıları, Türkiye'nin geleceği için atılacak adımları konuşabilir duruma geldik."

"ÜÇ BÜYÜK DEĞİŞİKLİK EĞİTİMİ YENİ BİR EVREYE TAŞIDI"

Mesleki eğitimde yeni bir döneme girildiğini belirten Özer, 2021'de mesleki eğitimde yapılan üç büyük değişikliğin eğitimi yeni bir evreye taşıdığını söyledi.

Bakan Özer, haftada bir gün okulda, geriye kalan günlerde de işletmelerde yapılan eğitime karşılık gelen mesleki eğitim merkezlerinin, Almanya'nın yıllardan beri başarılı bir şekilde uyguladığı dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı olduğunu anlattı.

Mesleki eğitim merkezlerinin, geleneksel ahilik kültüründen gelen çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimini de bir anlamda yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle artık her ay mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimizin aldığı asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret, maaş, işveren tarafından değil devlet tarafından karşılanacaktır. Böylece mesleki eğitim merkezlerimiz, işveren açısından çok cazip ve mazeret üretemez bir noktaya çıkmıştır. Mesleki eğitim merkezleri, mezuniyetten sonra istihdam oranının en yüksek olduğu mesleki eğitim türüdür. Yaklaşık yüzde 88 olan istihdam oranıyla Almanya'daki dual mesleki eğitimden bile çok başarılı bir şekilde Türkiye'de yıllardır uygulanmaktadır. Bu değişiklikle mesleki eğitim merkezleri sadece işveren için değil, aynı zamanda öğrenciler için de cazip seçenek olarak ortada durmaktadır."

Hafızalardaki 28 Şubat
GÜNDEM
Hafızalardaki 28 Şubat

"SEKTÖRÜN TALEP ETTİĞİ HER NOKTADA EĞİTİM MERKEZLERİ KURULACAK"

Özer, bu yıl mesleki eğitim merkezlerini çok daha güçlendireceklerini, sektörün talep ettiği her noktada mesleki eğitim merkezlerini kuracaklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2 ayda 251 organize sanayi bölgesinde ve 4 sanayi sitesinde mesleki eğitim merkezi kurduklarını bildiren Özer, "Bu iş birliğinden önce 87 organize sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi vardı." dedi.

Bakan Özer, açılışı yapılan mesleki eğitim merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.

Sevinçten ne yapacağını şaşırdı: Bakan Özer üç yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa temasları kapsamında Eyyübiye ilçesindeki Halilurrahman Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.
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Bakan Özer okuldan ayrıldığı sırada yanına giden İlknur Yanbul isimli öğretmen, eş durumu tayin başvurusunu yapmayı bir gün ile kaçırdığını söyledi.
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İstanbul’da öğretmen olan eşinden 3 yıldır ayrı yaşamak zorunda kaldığını söyleyen İlknur öğretmen, dilekçesini Bakan Özer’e verdi. Dilekçeyi alan Bakan Özer, konuyla ilgileneceğini söyledi.
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Sevinçten ne yapacağını şaşırdı<br><br>Bakan Özer’in dilekçesini alıp konuyla ilgileneceğini söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşayan İlknur öğretmen, sevincini arkadaşlarına sarılarak gösterdi.
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Eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçırdığını belirten İlknur Yanbul, “Başvuruları bir gün ile kaçırmıştım. Kendisine ilettim. Dinlediği için kendisine çok teşekkür ederim. Destek olacaklarına da inanıyorum. Eş durumu başvurunu sadece bir gün ile kaçırmıştım. Başvuru süreci bitti. O yüzden derdimi kendisine ilettim. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Benim bu mutluluğum o yüzden” diye konuştu.
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Bakan Özer, 3 yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı
Sevinçten ne yapacağını şaşırdı: Bakan Özer üç yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa'daki bir okulu ziyareti sırasında, eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçıran öğretmenin dilekçesini bizzat alarak ilgileneceğini söyledi. Dilekçesini Bakan Özer'e veren öğretmen, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.
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