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Uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam geldi: Yurt içi uçuşlarda yeni fiyatlar belli oldu

Uçak biletlerinde tavan fiyata zam geldi. İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat yüzde 30 artırıldı. Böylece yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL'ye yükseltildi.

11:07 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt içi uçak biletlerinde tavan fiyat ne kadar?
Yurt içi uçak biletlerinde tavan fiyat ne kadar?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013’ten bu yana iç hatlar uçuşlarında uygulanan uçak bileti tavan fiyatına zam geldi.

Yurt içi uçuşlarda tavan fiyatı ne kadar oldu?

Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi. Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması getirilmişti. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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Uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam geldi: Yurt içi uçuşlarda yeni fiyatlar belli oldu