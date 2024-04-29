Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013’ten bu yana iç hatlar uçuşlarında uygulanan uçak bileti tavan fiyatına zam geldi.

Yurt içi uçuşlarda tavan fiyatı ne kadar oldu?

Yurt içi uçuşlarda tavan fiyatı ne kadar oldu?

Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi. Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.