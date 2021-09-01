Bakan Pakdemirli: Envanterimize beş yeni yangın söndürme uçağı katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında, geride kalan ayda yurdun dört bin yanında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuştu.

Türkiye'nin her yıl yaklaşık olarak 3 bin yangınla mücadele ettiğini belirten Pakdemirli, "Bu yangınlar arasından her yıl önemli yangınlar olur. Örneğin iki sene önce İzmir, geçen sene de Hatay'da çıkan yangınlar önemli yangınlardı. Önemliden kasıt, 'kontrolsüz bir şekilde büyüyecek' diye adlandırıyoruz." dedi.

Bu yıl 16 yangının aynı anda çıktığını ifade eden Bakan, "Bunların hepsi de büyük ve büyüme potansiyeli olan yangınlardı. Çıkan yangın ve söndürülen yangın neredeyse eşdeğer. Muğla, Antalya yangınları söndürülemeyen yangınlar oldu. Karşılaşılmamış bir durumla karşılaştı Türkiye." ifadelerini kullandı.

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"ENVANTERE BEŞ YENİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KATACAĞIZ"

Her yangından ders aldıklarını vurgulayan Bakan, "Elbette böyle büyük bir yangın söndürme gücünü elde tutmanın büyük bir maliyeti var. Bir daha böyle büyük yangın silsilesiyle ne zaman karşılaşırız bilmiyoruz. Böyle akut durumlar için şöyle bir ders aldık. Devletteki insan gücünü kara gücünü teçhizatları kullanabilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çalıştay yapacağız ve mutlaka bunları konuşacağız." dedi.

Hava araçlarını kiralamanın daha az maliyetli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Önümüzdeki aylarda envanterimize beş yeni uçak katılacak. İstediğimiz zaman istediğimiz kadar kiralayabiliriz. Ama beş tane elimizin altında bulunsun. 2 senedir uçakların satın alınmasıyla ilgili çalışma devam ediyordu. Bu son yangınlarla süreç hızlandı." şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Tunceli'deki orman yangını kontrol altında