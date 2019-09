Bakan Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılını "Bugün uyanıyor okullar. Her sınıf bir bağ, her sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi... Biz onları öyle göreceğiz, gözlerine öyle bakacağız hep beraber. Gündüz burada açacaklar, akşam evlerinde. Hayırlı uğurlu olsun uyanışımız, yeni eğitim öğretim yılımız" mesajı ile kutladı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2019, 10:17 Son Güncelleme: 09 Eylül 2019, 10:20 AA