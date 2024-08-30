"1. Sınıf ve okul öncesi ne zaman başlıyor? 2024-2025 1. sınıflar ve okul öncesi ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler okula erken başlayacak. Uyum eğitimleri adı altında uygulanacak olan eğitim öğretim oldukça fayda sağlayacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için okullar 9 Eylül'de başlayacakken, 1. sınıflar ve okul öncesi için okullar hangi tarihte başlayacak? İşte takvim