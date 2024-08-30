"1. Sınıf ve okul öncesi ne zaman başlıyor? 2024-2025 1. sınıflar ve okul öncesi ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler okula erken başlayacak. Uyum eğitimleri adı altında uygulanacak olan eğitim öğretim oldukça fayda sağlayacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için okullar 9 Eylül'de başlayacakken, 1. sınıflar ve okul öncesi için okullar hangi tarihte başlayacak? İşte takvim
1. SINIFLAR VE OKUL ÖNCESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.