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TRABZON

Bakan Soylu duyurdu: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu duyurdu: ​Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyıka silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a saldırı düzenleyen zanlı

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Başkan Bıyık'a, yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti.

Zanlı yakalanarak gözaltına alındı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı
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Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı
Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Başkan Bıyık'a, yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti.

Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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