Gündem İstanbulda güpegündüz silahlı saldırı dehşeti
İSTANBUL

İstanbul’da güpegündüz silahlı saldırı dehşeti

Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanarak yere savrulan şahsın bacağını çevredekiler kemerle önce sıktı sonra da caddedeki ambulansa taşıdı. Saldırı anı kameralara yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı.
Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı.

Kağıthane’de oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanarak yere savrulan şahsın bacağını çevredekiler kemerle önce sıktı sonra da caddedeki ambulansa taşıdı. Saldırı anı kameralara yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü sokak üzerindeki bir çay ocağının önene gelen Adnan Hozman, çay söyledikten sonra dükkanın önünde oturmaya başladı. Hozman bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan şahıs koşarak kaçarken, bacağına 1 adet mermi isabet eden Hozman ise yaralandı. Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bacağına kemer bağlayıp sıktılar

Görüntülerde, Hozman çay ocağındaki taburelerde oturuyor. Bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs ateş açıyor. Bacağına isabet alan mermiyle Hozman yaralanarak yere savruluyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar ise koşarak kaçıyor. Yerde acı içerisinde kıvranan Hozman’ın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koşuyor. Yaralının yanına gelen vatandaşlar kan kaybı yaşamasın diye bacağını kemerle sıkıyor. Kalabalığın oluşmasının ardından ambulansın gelmesiyle Hozman taşınıyor.
Öte yandan olayın ardından yaralı Hozman ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen polis, eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler
GÜNDEM
Kaza süsü vererek 350 bin lira gasp ettiler
Abone Ol Google News
Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

​İngiltere ve Almanya alarm veriyor.
WhatsApp geri adım mı attı?

WhatsApp geri adım mı attı?

​Gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama iddiası.
Türkiyeye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIRlara yükleniyor

35 bin kişi<br>kısıtlamayı ihlal etti​

35 bin kişi
kısıtlamayı ihlal etti​

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı..
Depremin<br>ürkütücü sesi

Depremin
ürkütücü sesi

​Ankara'daki depremin ardından kaydedildi.
Baktım sallanıyor<br> dışarı çıktım

Baktım sallanıyor
dışarı çıktım

​Ankara'daki deprem Kırıkkale'de de hissedildi.
Adana'da<br>hareketli anlar

Adana'da
hareketli anlar

Polisin önünde hava ateş açıp kaçmak istediler.
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​​Saat 05:00 itibariyle yollar hareketlendi.
Yaşlılara evde aşı

Yaşlılara evde aşı

​Randevu günü ve saati verilecek.
Zirve yarışını sürdürdü

Zirve yarışını sürdürdü

Milli futbolcularımızın karşı karşıya geldiği maçı Juventus kazandı.
Almanya meclis binasının güvenliğine takviye
Dünya

Almanya meclis binasının güvenliğine takviye

ABD’de yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya'da Federal Parlamento binasının güvenliğinin arttırılması kararı alındı. Bu kapsamda meclis binası çevresindeki güvenlik güçlerine takviye yapılacak. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep ettiklerini, rapor doğrultusunda ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini de değerlendireceklerini söyledi.
Uzmanlar Boğaz için uyardı: Lüfer de kaçacak
Ekonomi

Uzmanlar Boğaz için uyardı: Lüfer de kaçacak

Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı ve Karadeniz için getirdiği hamsi avlama yasağına destek veren uzmanlar, İstanbul Boğazı’nda endüstriyel balıkçılığa son verilmesi çağrısında bulundu. Uzmanlar, "Boğaz biyolojik koridordur. Gırgır teknelerine kapatılmalıdır. Palamut ve lüfer gibi balıklar göç yollarını değiştirebilir" önerisinde bulundu.
Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar
Hayat

Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar

Koronavirüs aşısının gündemde olduğu bugünlerde dolandırıcılar, sağlık üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, böyle mağduriyet durumunda mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.