Gündem Bakan Soylu paylaştı İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu
İSTANBUL

Bakan Soylu paylaştı: İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül arasında Narko Alan Projesiyle 7 ilçe ve 16 mahallede gerçekleşen operasyonla ilgili bilgi verdi.

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Bakan Soylu paylaştı: İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya paylaşımında "Uyuşturucu ile mücadelede KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU kapsamında alan kapatıyoruz. İstanbul’da 10 Ağustos-6 Eylül arası, Narko Alan Projesiyle 7 İLÇE 16 MAHALLEDE SIKI DENETİM Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız." dedi.

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