Bakan Soylu paylaştı: İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya paylaşımında "Uyuşturucu ile mücadelede KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU kapsamında alan kapatıyoruz. İstanbul’da 10 Ağustos-6 Eylül arası, Narko Alan Projesiyle 7 İLÇE 16 MAHALLEDE SIKI DENETİM Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız." dedi.
Uyuşturucu ile mücadelede
KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
kapsamında alan kapatıyoruz.
İstanbul’da 10 Ağustos-6 Eylül arası,
Narko Alan Projesiyle
7 İLÇE
16 MAHALLEDE
SIKI DENETİM ❗
Sonuç alıyoruz, alacağız.
Kökünü kurutacağız❗ pic.twitter.com/Lvb4Wu2Agf
Uyuşturucu ile mücadelede