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İSTANBUL

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

İstanbul polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı giren ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Operasyona özel harekat polisleri de katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. 42 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
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