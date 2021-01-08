Gündem Bakan Soylu Terör örgütü PKKnın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı
POLİTİKA

Bakan Soylu: Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirterek, "Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin en güçlü döneminde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" dedi.

"Deprem için ayrılan yardım ödeneği 1 milyarı aştı"

Soylu, Türkiye'deki depremlere ve aktarılan kaynaklara ilişkin ise, "2020 afetlerle ilgili ağır bir yıl oldu. Öyle ki 2019'da kaydedilen deprem sayısı 23 bin 482, 2020'de ise yüzde 43 artışla 33 bin 821 oldu. 2019'da kullandığımız acil yardım ödeneği 386,5 milyon liraydı, 2020 yılı için ise bu rakam yıl sonuna kadar önce 1 milyar 246 milyon liraydı, ardından 2,5 milyar lira daha yıl sonu itibarıyla aktarıldı. Yani bir önceki yılın 10 katı kadar afet acil yardım ödeneği aktarıldı" ifadelerini kullandı.

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