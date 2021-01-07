MSB: 8 PKK/YPG’li terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi

Dünya

Almanya'da sadece bir günde bin 70 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1070 artarak 37 bin 607'ye yükseldi. Ayrıca 46 bin 332 kişi Kovid-19 aşısı oldu, böylece 27 Aralık'ta başlayan aşılama sürecinde 417 bin 60 kişi aşı yaptırdı.