Bakan Soylu: Terörün finans kaynağına darbe vurmaya devam

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe vurmaya devam ettiklerini açıkladı.
Bakan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ele geçirilen ve 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asit ele geçirildiğini duyurdu.
Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam 👊
Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi.
Tebrikler Hakkari Emniyet 👏👏👏 pic.twitter.com/jceIrV881M
Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam 👊