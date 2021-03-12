Gündem Bakan Soylu Terörün finans kaynağına darbe vurmaya devam
POLİTİKA

Bakan Soylu: Terörün finans kaynağına darbe vurmaya devam

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe vurmaya devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ele geçirilen ve 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asit ele geçirildiğini duyurdu.

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