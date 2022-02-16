Gündem Bakan Soylu Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü
ANKARA

Bakan Soylu Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylu Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü
Bakan Soylu Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Sayın Boğos Levon Zekiyan ile birlikte Sayın Rita Karanfil Nurnur ve Sayın Talin Ergüneş Gazer hanımefendileri misafir etti."

İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 150 seviyelerinde
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 150 seviyelerinde

Bakan Soylu'nun eğlenceli anları: Öğrencilerle bisiklet bindi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Eğitim Parklarını ziyaret etti.<br>Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerinin yaptırdığı Trafik Eğitim Parklarında incelemede bulundu.
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Öğrencilerle sohbet eden Soylu, öğrencilerle dört tekerlekli pedallı bisiklet kullandı. Bakan Soylu, kırmızı ışıkta durarak yayalara yol verdi.<br>
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Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Soylu, daha sonra fidan dikti.<br>
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Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Necat Koçer, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel eşlik etti.​​​​​​​<br>
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Bakan Soylu'nun eğlenceli anları: Öğrencilerle bisiklet bindi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te trafik parklarını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Soylu, öğrencilerle birlikte dört tekerlekli bisiklet kullandı.

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