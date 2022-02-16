Bakan Soylu Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Zekiyan ile görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Boğos Levon Zekiyan ile bir araya geldi.

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