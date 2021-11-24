İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda 'Hukuk arkamızdan gelir' sözlerine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

"Biz bu ülkede uyuşturucu ile mücadele ederken elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaya çalışıyoruz." diyen Bakan Soylu, "Kimi gözaltına alıyorsak, hepsinin ifadelerini, nerede kullandıklarını, ne zaman başladıklarını öğreniyoruz. Sonra bunlarla ilgili analizleri yapıyor. Türkiye'de yüzde 48 civarında evlerinde uyuşturucu kullanıyor, yüzde 28 oranında metruk binalarda kullanıyor." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:37 ​Bakan Soylu'dan 'Hukuk arkamızdan gelir' söylemine açıklama: Hukukun üstünlüğünden caymamız mümkün değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada 'Hukuk arkamızdan gelir' sözlerine açıklık getirdi. Bakan Soylu, 'Benim hukukun üstünlüğü konusunda hele İçişleri Bakanı olarak böyle bir değerlendirme yapmayacağımı. Böyle bir değerlendirmeyi yapmamam lazım geldiğini en başta kendim bilirim. Bizim hukukun üstünlüğünden herhangi bir şekilde caymamız ya da farklı bir adım atmamız mümkün değildir. Ama bunu da çarpıtan bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız' dedi. BiP'te paylaş

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"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN CAYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Biz ev için ne yapmalıyız, anneye ulaşmalıyız, metruk binalarla ilgili muhtar' Bize yardımcı olun' dediler. Biz de kanunun el verdiği ölçüde yardım ettiğimizi söylüyoruz. 2019'da TBMM'nin aldığı kanun değişikliği var. Bir metruk binanın nasıl yıkılacağını gösteriyor. Benim onlara söylediğim şu 'Mülkiyetle ilgili tartışma başka bir konudur, TBMM'nin oluşturduğu kanun başka bir konudur.' Siz valiye bunu söylediğinizde hukuk yürür, ama binanın yıkılması Valilik kararıyla yıkılır. Bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Ben burada hukukun üstünlüğünü ortaya koyarsam koyayım siz yine bunu dışarıda aynı şekilde anlatmaya devam edeceksiniz." diye konuşan Bakan Soylu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

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"Benim hukukun üstünlüğü konusunda hele İçişleri Bakanı olarak böyle bir değerlendirme yapmayacağımı. Böyle bir değerlendirmeyi yapmamam lazım geldiğini en başta kendim bilirim. Bizim hukukun üstünlüğünden herhangi bir şekilde caymamız ya da farklı bir adım atmamız mümkün değildir. Ama bunu da çarpıtan bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız"

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