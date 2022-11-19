Bakan Soylu'dan Taksim saldırısını seçime bağlayanlara tepki: Bu caniliktir bu şeytanlıktır

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

PKK terör örgütünün Amerikan istihbaratının bir örgütü olduğunu ve HDP'nin, PKK'nın siyasal uzantısı olduğunu belirten Soylu, Amerika'nın Büyükelçisi'nin İstanbul'daki patlamanın ardından açıklama yaptığını daha sonra terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile terör örgütü HPG'ye açıklama yaptırıldığını söyledi.

Soylu, bu durumun, oyunun büyük olduğunu gösterdiğini ve buradaki amacın Türkiye'yi istikametinden döndürmek olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı

Soylu, ilk kez terör eylemiyle karşı karşıya kalmadıklarını ve birçok terör eylemini engellendiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

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"İstiklal Caddesi'ndeki olayı bana soruyorsunuz. 'Biz uyduruyoruz, bir terör örgütü aslında farklı bir terör örgütü ama biz Türkiye toplumuna, milletimize, Türk milletine, aziz milletimize yalan söylüyoruz. Aslında onları, PKK/PYD terör örgütüne karşı hep beraber güdülendiriyoruz...' Böyle bir tiyatro olabilir mi? Böyle bir şey devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir mi? Bunu kim, nasıl söyler?"

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın olduğu sırada Suriye'de bulunduğunu anımsatan Soylu, bölgedeki hayatın normale dönmesi için AFAD öncülüğünde yapılan hizmetlerin açılışı dolayısıyla Suriye'ye gittiğini söyledi.

Soylu, patlama haberini aldıktan sonra Hatay'dan İstanbul'a geçtiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile olayı değerlendirilmelerinin ardından çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

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GÜNDEM Bakan Soylu CHP'li dört belediyenin adını vererek duyurdu: Terör örgütleriyle neler yaptıklarını haftaya anlatacağım

"14 eve baskın düzenledik"

Daha sonra Esenler'de İl Emniyet Müdürü'nün bulunduğu alana geçtiklerini ve yaklaşık 2-3 saat çalıştıklarını bildiren Soylu, şu bilgileri verdi:

"En az 14 ev bastık. 13'üncü ev esas itibarıyla dolu bulacağımızı düşündüğümüz evdi ama olmadı. Fakat onun arkasındaki bir ev olacağı değerlendirilince moralimiz bozuldu. Çünkü kaçırabileceğimizi ve bir daha yakalayamayacağımızı düşündük. Neticede öbür evde izlemelerimiz, teknik takiplerimizle bulduk. Diyorsunuz ki 'İşte Yunanistan'dan geldi, nerede?'. Doğru bulduğumuz andan itibaren hem oradaki mütercim hem ilgili arkadaşlar telefon açarak ilgili kişinin olup olmadığını, nereli olduğunu tespit etmeye çalıştık. Biz de merak ediyoruz bu bombayı kim patlattı. Türkiye'ye kim bu oyunu oynuyor? Orada bütün arkadaşlarımızla beraber telefondan 15-20 dakika mülakatını aldık. 'Beni Yunanistan'a kaçıracaklardı' sözünü orada söyledi, aynı sözü aynı şekilde hem savcılıktaki hem hakimdeki ifadesinde verdi."

OYNAT 02:10 Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki: Otur aşağıya terörist bozuntusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren HDP vekili Rıdvan Turan'a çok sert sözlerle yanıt verdi. 'İftira ediyorsunuz. Onun ayağını siz kırdınız.' diyen Bakan Soylu, Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlendi. Bakan Soylu, 'Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu.' ifadelerini kullandı.

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Olayda yer alan teröristler

Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır'ı da kastederek, İstanbul'daki Kobanili tekstilciye Kobani'deki teröristin, "2 kişi gönderiyorum, bunları burada muhafaza et, bunları oturttur." dediğini aktardı.

Konuşmasını sürdüren Soylu, şu bilgileri verdi:

"(Halil) kod adlı terörist; Kamışlı'dan lojistiği sağlayan, 'Hacı' denen terörist ise Münbiç'te bütün istihbaratın başında olan, bütün istihbaratı değerlendiren, bu teröristi ayarlayan, bu terörist ile birlikte hareket eden Bilal'in (Bilal Hassan) arasındaki ilişkiyi kuran ve teröristi kendisine bende edip istediği gibi davrandıran ve ondan sonra da bu bombayı patlattıran şahıs. Bütün bu koordinasyonu kurduk. Bu koordinasyonun içinde başka koordinasyonlar da var. Azez'e gittik, teröristi yakaladık. Diğer tarafa gittik, bunları Bulgaristan'a veya Yunanistan'a kaçırabilecek Edirne'deki adamı o gece bulduk, yakaladık."

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"6 yıldır şehirlerde eylem yaşanmadı"

Soylu, Türkiye'nin 6 yıldır şehirlerinde eylem yaşanmadığını ve Mersin'deki polisevine saldırının dışında toplumsal olaylara yönelik eylem olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti: