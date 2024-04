Bakan Tekin Öğretmenlik Kanunu'nu Yeni Şafak'a anlattı: Akademi mezunu öğretmenler geliyor

Akademinin yapısı ve teşkilatlanması hakkında da bilgi veren Tekin, “Akademinin merkezi Ankara olacak ve taşrada hizmet içi eğitim birimleri olacak. Fiziki şartların uygun olduğu, daha çok büyük şehirlerde teşkilat oluşturulacak. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek. Bu kişilere geçici ya da daimi kadro ihdas edilecek. Özlük hakları itibariyle dekan düzeyinde olacak. Doğrudan bakanlığa bağlanacak. Toplam kadro sayısını belli oranda geçmeyecek şekilde başarılı eğitimcileri de sistemin içerisine dahil etmiş olacağız. Dolayısıyla yaklaşık 750 kişilik bir kadrosu olan devasa bir birim haline dönüşecek. Taşranın bize avantajı şu olacak. Öğretmen adaylarımızı her tür sosyoekonomik bölgeyi ve her tür okul, öğrenci profilini görmüş olacak. Bu bence öğretmen yetiştirme ve Türkiye’nin dünyaya ayak uydurması anlamında devrim niteliğinde bir adım olacak” bilgilerini paylaştı.

Her ay öğretmenlerle buluşuyoruz

Her ay öğretmenlerle buluşuyoruz

Öğretmenlerle bir araya gelerek önerilerini dinlediklerini ifade eden Bakan Tekin, şöyle konuştu: “Biz her ayın ilk cumartesini öğretmenlerimize ayırıyoruz. Türkiye’nin her tarafından derdi olan, derdini anlatmak isteyen her kim olursa randevusunu alıyor, geliyor toplantıya ucu açık, saat sınırı yok. Herkes konuşuyor. Bazı öğretmenlerimiz kişisel problemlerini, bazı öğretmenlerimiz okulun ihtiyaçlarını anlatıyor. Bazı öğretmenlerimiz de sisteme ilişkin önerilerini sunuyor. Sunumu Türkiye geneline uygulanabilecekse ilgili genel müdürlükler ile koordine ettiriyorum.”