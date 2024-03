”Yargı ve denetimi altında siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşir seçimler, her sandık kurulunda siyasi partilerin temsilcileri vardır. Bu müşahitleri vardır. Dolayısıyla şeffaf, yargı gözetim ve denetimi içerisinde gerçekleşen seçimlerimiz, Türkiye'nin seçimleri dünyaya örnek seçimlerdir. Gerek seçim öncesi alınan tedbirler, gerek seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirler her zaman olduğu gibi had safhada. Tüm herkes üzerine düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisindedir. Bugün de böyle olacağına yürekten inanıyoruz. Seçimin şeffaflığı ve seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye'de yoktur. Yargı gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. Bağımsız yargı mensuplarımız huzurunda sayım, döküm işlemleri gerçekleştirilir ve bunlara tüm siyasi partilerin temsilcileri de katılır. Zaten öncesinde seçmen liste ysk.gov.tr'de şeffaf bir şekilde yayınlanmıştır.