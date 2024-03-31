12.20:

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ (ortada), oyunu İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda yer alan 2153 nolu sandıkta kullandı. Dağ'a, eşi Zeynep Dağ ve partisinin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar eşlik etti. Hamza Dağ, 'Yarından itibaren inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. Huzurumuz muhabbetimiz her şeyden daha önemli. Bu akşam inşallah 4,5 milyon İzmir'in kazandığı bir sonuç olur. İnşallah bugün çıkacak sonuç 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kaybetmeyeceği bir sonuç olur' dedi.