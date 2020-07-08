Bakan Varank’tan İSKİ tankeri fotoğrafına eski diyen CHP’li Kaya’ya yanıt: Yalan üretmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ’nin su kesintilerine çözüm üretemedi. Tepkiler üzerine ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderildi. Vatandaş çareyi taşıma suda buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.

Ortaya çıkan görüntülerin eski olduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'ya sosyal medya hesabından yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Fotoğraf tabii ki yeni. O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın'' dedi.

Fotoğraf tabii ki yeni.



O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış.



Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın. https://t.co/4xHQYtr3Zh pic.twitter.com/IYEb3AlJFb — Mustafa Varank (@varank) July 8, 2020

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