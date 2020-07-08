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Gündem Bakan Varanktan İSKİ tankeri fotoğrafına eski diyen CHPli Kayaya yanıt Yalan üretmeyin
POLİTİKA

Bakan Varank’tan İSKİ tankeri fotoğrafına eski diyen CHP’li Kaya’ya yanıt: Yalan üretmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile'de halk duruma isyan ettiği görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Vatandaşların tepkisi üzerine ise ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderilmiş saatler sonra suya kavuşan vatandaşlar, tanker önünde sıraya girmişti. Görüntülerin eski olduğuna dair çıkan haberleri yalanlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Görüntüler tabi ki doğru, yalan üretmek yerine millete hizmet edin'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB’ye bağlı İSKİ’nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile’de halk isyan bayrağını açtı.
İBB’ye bağlı İSKİ’nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile’de halk isyan bayrağını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ’nin su kesintilerine çözüm üretemedi. Tepkiler üzerine ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderildi. Vatandaş çareyi taşıma suda buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.

  • Ortaya çıkan görüntülerin eski olduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'ya sosyal medya hesabından yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Fotoğraf tabii ki yeni. O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın'' dedi.

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