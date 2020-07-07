İBB'den Şile'deki su krizine ilişkin açıklama geldi: AK Parti döneminde yapımına başlanan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis açılacak

Megaşehir İstanbul'da yaşanan su krizi, Türkiye'nin gündemine taşındı. Şile'de İBB'ye bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su verememesi üzerine halk duruma isyan etti.

26 yıl sonra tanker arkasında su kuyruğu

Soruna hızlı çözüm getiremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çareyi bölgeye tanker göndermekte buldu. Saatler sonra suyla buluşan vatandaş, bu sefer de ihtiyacını giderebilmek için tanker arkasında sıraya girdi.

İBB'ye tepki yağdı

Bidon ve leğenlerle kuyruk oluşturan vatandaşlar, objektiflere yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan o kareler üzerinden İBB'ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

AK Parti döneminde başlanan tesis bitirilecek

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan İBB yönetimi, bölgedeki krizin çözümü için AK Parti yönetimi tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.