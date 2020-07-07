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Gündem İBBden Şiledeki su krizine ilişkin açıklama geldi AK Parti döneminde yapımına başlanan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis açılacak
POLİTİKA İSTANBUL

İBB'den Şile'deki su krizine ilişkin açıklama geldi: AK Parti döneminde yapımına başlanan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis açılacak

Türkiye'nin gündemine oturan, 90'lı yıllardaki taşıma su uygulamasını hatırlatan Şile'deki su kriziyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yayımladı. İlçedeki su sorununun giderilmesiyle ilgili AK Parti döneminde ihalesi yapılan, ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesisin çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ'nin su tankeri arkasında sıraya giren vatandaşlar böyle görüntülendi.
İSKİ'nin su tankeri arkasında sıraya giren vatandaşlar böyle görüntülendi.

Megaşehir İstanbul'da yaşanan su krizi, Türkiye'nin gündemine taşındı. Şile'de İBB'ye bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su verememesi üzerine halk duruma isyan etti.

26 yıl sonra tanker arkasında su kuyruğu

Soruna hızlı çözüm getiremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çareyi bölgeye tanker göndermekte buldu. Saatler sonra suyla buluşan vatandaş, bu sefer de ihtiyacını giderebilmek için tanker arkasında sıraya girdi.

İBB'ye tepki yağdı

Bidon ve leğenlerle kuyruk oluşturan vatandaşlar, objektiflere yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan o kareler üzerinden İBB'ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

AK Parti döneminde başlanan tesis bitirilecek

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan İBB yönetimi, bölgedeki krizin çözümü için AK Parti yönetimi tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

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