Bakan Varank'tan İYİ Parti'ye: Ne oldu papatya çayınız mı bitti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefetten gelen şehir hastaneleri eleştirelerine, Meral Akşeneri hedef göstererek, ''Hanımefendi, önce gel Çam Sakura'yı gör, Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa Kovid'de biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik.