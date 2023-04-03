|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Varank'tan İYİ Parti'ye: Ne oldu papatya çayınız mı bitti?

İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Yaşananların ardından Bakan Varank 'Ne oldu, papatya çayınız mı bitti?' paylaşımında bulundu.

09:35 . 3/04/2023 Pazartesi
Diğer
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması yapıldı.

Oylama sırasında adaylar arasında kavga çıktı. Kavga, partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı.



Bakan Varank'tan paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek
'Ne oldu, papatya çayınız mı bitti?'
paylaşımında bulundu.

#İYİ Parti
#Bakan Varank
#Kavga
#papatya çayı
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.