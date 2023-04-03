Bakan Varank'tan İYİ Parti'ye: Ne oldu papatya çayınız mı bitti?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması yapıldı.
Oylama sırasında adaylar arasında kavga çıktı. Kavga, partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı.
Bakan Varank'tan paylaşım
Bakan Varank'tan paylaşım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek
'Ne oldu, papatya çayınız mı bitti?'
paylaşımında bulundu.
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32 dakika önce