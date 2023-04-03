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İYİ Parti’de kaçak oy kavgası

İYİ Parti’de sular durulmak bilmedi. Ankara 2. Bölge’deki milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında gerginlik yaşandı. Vekil adaylarının ‘fazla oy kullanıldığı’ iddiasıyla kavga çıktı.

04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti’de kaçak oy kavgası çıktı.

İYİ Parti’de kaçak oy kavgası çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrasında karışan İYİ Parti’de sular durulmak bilmiyor. Bu kez de partinin Ankara 2. Bölge’deki milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında gerginlik yaşandı. Oylamanın devam ettiği sırada bazı vekil adaylarının destekçileri arasında ‘fazla oy kullanıldığı’ iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Yaşanan olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da darp edildi. İYİ Parti seçim işleri Başkanı Ankara Milletvekili Şenol Sunat tarafından seçimlerin iptal edilmesi gerektiği iddia edildi. Ancak oylamanın iptal edilmediği öğrenildi.




#seçim
#İYİ Parti
#Adaylık
#Şenol Sunat
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