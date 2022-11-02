Gündem Bakan Varanktan Kılıçdaroğluna tepki Hamburger yemeyi bırak kumru ye
ANKARA

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hamburger yemeyi bırak kumru ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ile bir araya geleceği İngiltere ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'de hiç fabrika açılmadı' diyen Kılıçdaroğluna tepki gösteren Varank, 'Dün biz, İzmir'de 17 tesisin açılışını yaptık. Kendisine tavsiyem; hamburger yemeyi bıraksın, milletvekili olduğu İzmir'e gitsin, orada hem kumru yesin hem de fabrikaları görsün' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Varanktan Kılıçdaroğluna tepki: Hamburger yemeyi bırak kumru ye
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hamburger yemeyi bırak kumru ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ile bir araya geleceği İngiltere ziyaretine ilişkin, "Teknoloji görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir." dedi.

Bakan Varank'ın Bilişim Vadisi ziyareti
Bakan Varank'ın Bilişim Vadisi ziyareti

Varank, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir'de 14 fabrika açıldı, 7 fabrikanın temeli atıldı
İzmir'de 14 fabrika açıldı, 7 fabrikanın temeli atıldı

HEM KUMRU YESİN HEM DE FABRİKALARI GÖRSÜN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de bilim ve teknoloji çevrelerini ziyaret edeceği hatırlatılarak buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Varank, "Kemal Bey'in dünyadan da haberi yok, teknolojiden de haberi yok. ABD'ye gitti, hamburger yedi. 'Türkiye'de hiç fabrika açılmadı' diyordu. Dün biz, İzmir'de 17 tesisin açılışını yaptık. Kendisine tavsiyem; hamburger yemeyi bıraksın, milletvekili olduğu İzmir'e gitsin, orada hem kumru yesin hem de fabrikaları görsün. Teknoloji görmek istiyorsa da Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

Türkiye'den oyun yazılımcılarının geçen yıl Avrupa'da en fazla yatırım alan şirketler olduğunun altını çizen Varank, "Teknoloji görmek isteyen bizim gençlerimizi ziyaret edecek. Londra'ya gitmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu Amerika’da
DÜNYA
Kılıçdaroğlu Amerika’da

Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
En yüksek aylık ihracat

En yüksek aylık ihracat

Ticaret Bakanı Muş son verileri açıkladı.
Kayseride bulundu: İlk ve tek

Kayseri'de bulundu: İlk ve tek

"Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi."
Türkiyenin desteği sayesinde

Rusya 'aldığımız garantileri yeterli bulduk' diyerek duyurdu: Tahıl anlaşmasına katılım sürecek.

Müjdeyi Erdoğan duyurdu: Kaldığı yerden devam edecek.

Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda çıktı.

​Ukrayna ile Irak'ı karıştırdı

Hepsi almak için sıraya girdi: Talibi çok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Dün sayın Putin ile görüşmem vardı, bugün de sayın Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak bugün saat 12:00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi'' açıklamasında bulundu.
Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız
Gündem

Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar" sözlerini eleştirdi. Zeyrek köşe yazısında konuya ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini çok ileri bir yorum olarak buluyorum" ifadelerini kullandı.
Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü
Gündem

Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü

Çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katılırken sözde derneğin avukatları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, bu itirazı reddederken sözde derneğe yasa dışı gelir aktarıldığı iddiası üzerine hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle duruşma, 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.