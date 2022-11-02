Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hamburger yemeyi bırak kumru ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ile bir araya geleceği İngiltere ziyaretine ilişkin, "Teknoloji görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir." dedi.

Bakan Varank'ın Bilişim Vadisi ziyareti

Varank, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir'de 14 fabrika açıldı, 7 fabrikanın temeli atıldı

HEM KUMRU YESİN HEM DE FABRİKALARI GÖRSÜN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de bilim ve teknoloji çevrelerini ziyaret edeceği hatırlatılarak buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Varank, "Kemal Bey'in dünyadan da haberi yok, teknolojiden de haberi yok. ABD'ye gitti, hamburger yedi. 'Türkiye'de hiç fabrika açılmadı' diyordu. Dün biz, İzmir'de 17 tesisin açılışını yaptık. Kendisine tavsiyem; hamburger yemeyi bıraksın, milletvekili olduğu İzmir'e gitsin, orada hem kumru yesin hem de fabrikaları görsün. Teknoloji görmek istiyorsa da Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

Türkiye'den oyun yazılımcılarının geçen yıl Avrupa'da en fazla yatırım alan şirketler olduğunun altını çizen Varank, "Teknoloji görmek isteyen bizim gençlerimizi ziyaret edecek. Londra'ya gitmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

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