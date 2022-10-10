Kılıçdaroğlu Amerika’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, icazet almak için Amerika’ya gitti. 13 Ekim’e kadar sürecek ABD seyahati dün başladı. Seçim sürecini ABD’ye taşıyacak olan Kılıçdaroğlu, bugün Boston’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi’nden akademisyenler ve öğrencilerle buluşacak. Koch Kanser Enstitüsü’nde bir inceleme turu yapacak olan Kılıçdaroğlu, MIT’deki Nano Tur’a da katılacak. CHP lideri, burada kontrollü ilaç alımı sistemleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan kimya mühendisi Dr. Bob Langer ile görüşecek. Kılıçdaroğlu, yarın da Prof. Joel Shulman ile görüşecek. Dünya Bankası’nda danışmanlık da yapan Shulman, Orta Asya’da ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde sermaye piyasalarının gelişimine yardımcı olmasıyla tanınıyor.

CHP İÇİN BÜYÜK VİZYON

CHP’den yapılan açıklamada, ABD ziyaretinin devamının geleceği bildirilirken; Kılıçdaroğlu’nun temasları ‘büyük vizyon’ yolculuğu olarak tanımlandı. Bu temasların dünyanın diğer kentlerine yapılacak ziyaretlerle de sürdürüleceği bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu’nun ABD dışında, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini de kapsayan bir dizi temasının olacağı CHP tarafından da doğrulanmıştı. ABD turunda Kılıçdaroğlu’na CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Başdanışmanı Hacer Foggo eşlik ediyor.

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GÜNDEM Seçimi ABD’ye taşıyor: Kılıçdaroğlu'nun önceki ziyaretinde gündemi Gezi olaylarıydı