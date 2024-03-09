Bakan Yerlikaya terörle mücadelenin 9 aylık Z raporunu açıkladı: 21 bin operasyonda 782 terörist etkisiz

Bakan Yerlikaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, belediye başkan adayı proje tanıtım toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelesini etkili ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.
İHA ve SİHA'ların verdiği güçle teröristlere ağır darbeler vurulduğunun altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"PKK'yı kastederek söylüyorum, sayılarını biliyoruz"
FETÖ'ye yönelik operasyonlar
FETÖ ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"128 terör eylemini Allah'a hamdolsun engelledik"
Yerlikaya, son 9 ayda bir çok terör eyleminin engellendiğini belirtti.
Terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: