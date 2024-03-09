DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonu: İki ilde 20 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı Bozdoğan-10 operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.
"DHKP/C terör örgütü içerisinde 'aranıyor' durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
MLKP terör örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.