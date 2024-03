Bakan Yumaklı: Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir

"Tarımsal üretimin artırılması amacıyla bütün Türkiye'de aynı anda devam eden ve her ziyaret ettiğimiz ilde de sembolik de olsa bir törenle tarımsal arazilerin kullanılmasının etkinleştirilmesine ilişkin bu programı yapıyoruz. Elbette tohum her işin başı. Türkiye'nin de tohumculukta geldiği noktayı da bu vesileyle anlatıyoruz çünkü hep doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrularla aslında Türkiye'nin tohumda, tarımsal üretimin tüm alanları olduğu gibi tohumda da kendine yeterliliği ile ilgili konularda bir kavram kargaşası oluşturulmaya çalışılıyor. Tohumculuk sektörü stratejik bir sektördür. Gıda arz güvenline ilişkin en önemli hususlarda bir tanesidir. Türkiye de tohumla alakalı dünyadaki ilk 10 ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de yılda yaklaşık 1.3 milyon ton tohum üretilmektedir. Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir. Yani her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkede üretilmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ı sertifikalı tohumluk ki bu oranı artırmak üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Tohum firmalarımız ARGE çalışmaları neticesinde ihracatla alakalı çok ciddi bir aşamaya kaydetmişlerdir ve Dünya'nın 117 ülkesine tohum ihraç etmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ının TAGEM tescilli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa da önemli tohum üretim merkezlerimizden bir tanesi. Türkiye'de üretilen tohumların yüzde 9'u da Şanlıurfa'da üretilmekte”