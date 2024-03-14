Bakan Yumaklı: Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır

“Tarımsal üretimin hep stratejik bir sektör olduğunu söylüyoruz. Stratejik öneme sahip bu sektörün çok farklı etkenler ile dış etkenler ile etkilendiğini, herkesin özellikle son dönemde yaşadığımız salgın hastalıklar, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve nüfus artışı ile birlikte bu konunun önem derecesinin arttığını da mutabık. Bununla ilgili bir takım risk faktörleri var ve biz, bu risk faktörlerini yeni normal olarak tanımlıyoruz. Bu minvalde; bir yandan daha çok gıda üretmemiz gerekirken, bir yandan da; üretimi baskılayan, girdi maliyetlerini yükselten süreçlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Ben inanıyorum ki etkin ve verimli politikalar üreterek, sektör paydaşlarının azmiyle, hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileriye taşıyacağız. Tabi bunun için en önemli argümanımız tarımsal Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlardır.”