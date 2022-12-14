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POLİTİKA

Bakanı Kirişci: Bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakanı Kirişci: Bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağız
​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

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