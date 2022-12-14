Bakanı Kirişci: Bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
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