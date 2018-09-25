Gündem Bakanın anne ve dayısı trafik kazası geçirdi
POLİTİKA

Bakan Pakdemirli'nin annesi trafik kazası geçirdi

Bakanın anne ve dayısı trafik kazası geçirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nurhan Pakdemirli ve dayısının içerisinde bulunduğu otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada yaralan Nuran Pakdemirli ve dayı Cemali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli'nin trafik kazası geçiren anne ve dayısı hastaneye sevk edildi.
Bakan Pakdemirli'nin trafik kazası geçiren anne ve dayısı hastaneye sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ile dayısı trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemali Çetin'in kullandığı 35 EZN 81 plakalı otomobil ile Serhat Nişli idaresindeki 45 SY 894 plakalı saman yüklü traktör, Şehzadeler Güzelköy Mahallesi Üçpınar-Manisa karayolu üzerinde çarpıştı.

  • Kazada, Bakan Pekdemirli'nin dayısı olan sürücü Cemali Çetin ile aynı araçtaki annesi Nurhan Pakdemirli yaralandı.
  • 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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