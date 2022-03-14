Bakanlar Tümosan stantlarında: Yerli ve milli üretim teşekkürü

TÜMOSAN, geliştirdiği tarımsal mekanizasyon ürünleriyle iki farklı fuara damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki farklı şehirde süren fuarlarda TÜMOSAN ürünlerini inceleyerek şirket yetkililerine takdirlerini iletti.

KONYA’DA TÜRK MÜHENDİSLİĞİ İMZASI

TÜMOSAN, Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda hem traktör ve zirai ekipman hem de Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor.

TÜMOSAN pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu sene 18'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na hem tarım makineleri hem de Ar-Ge standı ile katılım sağlıyor. Fuarı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TÜMOSAN standında da incelemelerde bulundu.

TÜMOSAN’ın fuarda sergilediği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 95 HP’lik 81.100 ve 105 HP’lik 81.110 Premium PowerShuttle özellikli modellerini inceleyen Bakan Vahit Kirişci, şirketin Türkiye satış müdürü Mevlüt Nalçakan’dan bilgi alarak sergilenen ürünleri inceledi. Kirişci, traktör kabinine oturarak poz verdi. Kirişci, TÜMOSAN’a yerli ve milli üretime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

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Mustafa Varank

BAKAN VARANK ANTALYA’DA ZİYARET ETTİ

TÜMOSAN’ın ilgi odağı olduğu noktalardan biri de Antalya’da 16’ncısı düzenlenen Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı oldu. 2016 yılında istifleme sektöründe dizel ve elektrikli forkliflerini tanıtan şirket Antalya'daki fuarda yeni motor teknolojilerini ziyaretçilere sergiledi.

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) düzenlenen fuarı Antalya temasları kapsamında ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜMOSAN standında da incelemelerde bulundu. Bakan Varank, dizel forklift ve marin motorlar hakkında şirket yetkilisi Etem Göksel Şentürk'ten bilgi alarak 95 HP gücüne sahip marin motoru inceledi.

1976 yılında motor tahrik ve aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulan TÜMOSAN 2016 yılında istifleme sektöründe dizel ve elektrikli forkliflerini tanıttı. Şirket, her geçen gün ürün yelpazesine yenilerini ekleyerek tarım sektöründeki yerli ve millilik oranını da artırıyor.

FOTOĞRAF 6 TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, ​8-12 Mart'ta düzenlenen Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na 20 ülkeden 461 firmanın katıldığını belirtti.<br><br>TÜMOSAN'ın traktör, zirai ekipman ve AR-GE standında ürünlerini sergilediği fuarda kendilerini evlerinde hissettiklerini vurgulayan Tosun, burada Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ürünlere yer verdiklerini söyledi. Tosun, tarım sektöründe yeni gelişmelere açık olan ziyaretçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Tosun, aynı zamanda 45 bin civarında traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.<br><br>Türkiye'deki toplam ruhsata bağlanan traktör sayısının geçen yıl 70 bin civarında olduğunu anlatan Tosun, 2022'de de yine aynı rakamların yakalanacağını düşündüklerini söyledi. TÜMOSAN'ın yeni bahçe ve tarla traktörü görücüye çıktı<br><br>Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Yeni bahçe ve tarla modelimizle fuarda yerimizi aldık. Bunu çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız.\" \"Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor\"<br><br>Tosun, Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinerek, \"Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermaye olarak 20'nin üzerinde firma var. Şu anda yüzde 10-12 arasında pazarımızla ikinci sıradayız.\" diye konuştu. Tarla ve bahçe serisi, üstün teknolojili ve konforlu traktörlerin iddialı olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:<br><br>\"TÜMOSAN'ın tüm modelleri önemli. Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. Bunu niye söylüyor? TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Yerli olmasının avantajı TÜMOSAN'ın Türkiye'de şu anda 86 bayisi, paydaşı var. Onları iş ortağımız sayıyoruz. Ayrıca hizmet veren 41 yedek parça bayisi ve 380 de servisimiz var. Yani müşterinin her an hizmetinde olan servislerimiz var. Bu hizmet ağıyla da memnuniyeti sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde.\" TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.



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