Bakanlar Tümosan stantlarında: Yerli ve milli üretim teşekkürü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya’da Tümosan traktörünün direksiyonuna geçti, ‘yerli ve milli üretim’ vurgusu yaparak ilgililere teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antalya’daki fuarda Tümosan standında incelemelerde bulundu.
TÜMOSAN, geliştirdiği tarımsal mekanizasyon ürünleriyle iki farklı fuara damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki farklı şehirde süren fuarlarda TÜMOSAN ürünlerini inceleyerek şirket yetkililerine takdirlerini iletti.
KONYA’DA TÜRK MÜHENDİSLİĞİ İMZASI
TÜMOSAN, Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda hem traktör ve zirai ekipman hem de Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor.
TÜMOSAN pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu sene 18'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na hem tarım makineleri hem de Ar-Ge standı ile katılım sağlıyor. Fuarı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TÜMOSAN standında da incelemelerde bulundu.
TÜMOSAN’ın fuarda sergilediği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 95 HP’lik 81.100 ve 105 HP’lik 81.110 Premium PowerShuttle özellikli modellerini inceleyen Bakan Vahit Kirişci, şirketin Türkiye satış müdürü Mevlüt Nalçakan’dan bilgi alarak sergilenen ürünleri inceledi. Kirişci, traktör kabinine oturarak poz verdi. Kirişci, TÜMOSAN’a yerli ve milli üretime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
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BAKAN VARANK ANTALYA’DA ZİYARET ETTİ
TÜMOSAN’ın ilgi odağı olduğu noktalardan biri de Antalya’da 16’ncısı düzenlenen Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı oldu. 2016 yılında istifleme sektöründe dizel ve elektrikli forkliflerini tanıtan şirket Antalya'daki fuarda yeni motor teknolojilerini ziyaretçilere sergiledi.
Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) düzenlenen fuarı Antalya temasları kapsamında ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜMOSAN standında da incelemelerde bulundu. Bakan Varank, dizel forklift ve marin motorlar hakkında şirket yetkilisi Etem Göksel Şentürk'ten bilgi alarak 95 HP gücüne sahip marin motoru inceledi.
1976 yılında motor tahrik ve aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulan TÜMOSAN 2016 yılında istifleme sektöründe dizel ve elektrikli forkliflerini tanıttı. Şirket, her geçen gün ürün yelpazesine yenilerini ekleyerek tarım sektöründeki yerli ve millilik oranını da artırıyor.