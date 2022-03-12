Ekonomi Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek Türkiyenin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var
SAVUNMA SANAYİ

Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek: Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var

Stratejik öneme sahip tarımda ekilecek arazilerin artmasıyla doğacak traktör ihtiyacını yerli markası TÜMOSAN karşılamaya hazır. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek: ​Türkiyenin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var ​
TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Halim Tosun, aynı zamanda 45 bin adet traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.

Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda konuşan TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.

Halim Tosun
Halim Tosun

36 ÇEŞİT TRAKTÖRLE FUARDA

  • Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız."

Donanmanın gücü TÜMOSAN’dan: 550 beygirlik yerli motor üretiyor
EKONOMİ
Donanmanın gücü TÜMOSAN’dan: 550 beygirlik yerli motor üretiyor

Çiftçiler TÜMOSAN'ın veriminden memnun

Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinen Tosun, "Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde" dedi.

YILLIK 45 BİN ADET ÜRETİM YAPABİLİRİZ

  • TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Halim Tosun, aynı zamanda 45 bin adet traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti. Tosun, Türkiye'nin yıllık traktör pazarının 70 bin adet olduğuna dikkat çekti.

TÜMOSAN’dan ilk üç çeyrekte 40.8 milyon TL net kar
EKONOMİ
TÜMOSAN’dan ilk üç çeyrekte 40.8 milyon TL net kar
Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

​100 yıllık Osmanlı geleneği Afrika'da hala canlı.
Birini beğenirseresmini çizip hediye ederdi

'Birini beğenirse
resmini çizip hediye ederdi'

​Ürdün Prensesi Türk ressam Fahrelnisa Zeid'i anlattı.
Küresel sistem iflas etmiştir

Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda “BM'de reform” çağrısını yineledi.
Karda saat 18.00 alarmı

Karda saat 18.00 alarmı

​Yetkililer 'Bugün dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.
Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

'​Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın'
Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

'​Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var.'

Önce Suriye şimdi Ukrayna

Önce Suriye şimdi Ukrayna

'​İkinci kez mülteci olmak çok zor.'

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.
Desteklenen havza 322 oldu

Desteklenen havza 322 oldu

​Ayçiçeği yağında yüzde 100 yerlilik hedefi.
Nükleer korkuya karşı kritik temas

Nükleer korkuya karşı kritik temas

​Antalya, yaşanan nükleer krizin aşılması çabalarında da öne çıktı.

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı
Dünya

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 17'nci gününe girdi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, sahada askeri bir karşılık bulmayan Rusya'yı durdurmak için ekonomik yaptırımlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın

CHP’li Erdoğan Toprak, ailelerin kaldığı öğretmenevine geldi. Tüm odaları tek tek arayıp kalabalık fotoğraf için aileleri lobiye çağırdı. İkna için çocukları kullandı, “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, hepsini getireceğiz” dedi. İki aile tepki için aşağı inince Kılıçdaroğlu içeri girip masaya oturdu. Görüşme 2 dakika bile sürmedi. Kılıçdaroğlu giderken de anneyi “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye tersledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda “BM’de reform” çağrısını yineledi. Ukrayna krizinin bu çarpıklığı yeniden gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, “Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca, Güvenlik Konseyi’nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.