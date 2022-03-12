Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek: Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var

TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Halim Tosun, aynı zamanda 45 bin adet traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.

Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda konuşan TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.

Halim Tosun

36 ÇEŞİT TRAKTÖRLE FUARDA

Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız."

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Çiftçiler TÜMOSAN'ın veriminden memnun

Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinen Tosun, "Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde" dedi.

YILLIK 45 BİN ADET ÜRETİM YAPABİLİRİZ

TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Halim Tosun, aynı zamanda 45 bin adet traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti. Tosun, Türkiye'nin yıllık traktör pazarının 70 bin adet olduğuna dikkat çekti.