TÜMOSAN’dan ilk üç çeyrekte 40.8 milyon TL net kar

TÜMOSAN’dan yapılan açıklamaya göre 2021’in ilk 9 ayında, şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89’luk artışla 855 Milyon TL’ye yükselirken satış adedindeki artış da yüzde 41 olarak gerçekleşti.

Bağımsız denetim raporlarına göre üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 67’lik bir artış yaşandı. Şirketin brüt kâr marjı 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 23 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “2021’e TÜMOSAN olarak güçlü bir başlangıç yapmıştık. Yılın son çeyreğine girerken de aynı ivmeyle devam ediyoruz. Yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası amacıyla tüm gücümüzle teknolojiye yatırım yapmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Her zaman hedeflerimizin üzerine koyarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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“TÜMOSAN SAVUNMA SANAYİİNDE YAPTIĞI YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ ALIYOR''

Türk savunma sanayisinde güç grubu ve zırhlı muharebe araçları alanlarına yatırım yapan TÜMOSAN, çalışmalarının meyvelerini almaya başladığı bir döneme girdi. Geçtiğimiz aylarda HAVELSAN ile Mutabakat Muhtırası imzalayan TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecek.

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“TÜMOSAN ÇİFTÇİNİN HER ZAMAN YANINDA OLARAK TARIMSAL ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLİYOR''

Ürettiği traktörlerinde kendi motorunu kullanarak Türkiye’nin ilk ve tek yerli-milli motoruna sahip traktörlerini yıllardır çiftçinin kullanımına sunan TÜMOSAN gelecek yıllarda da bu unvanını korumaya devam edecek adımlar atmaya devam ediyor. Avrupa Birliği regülasyonları kapsamında emisyon seviyeleri arttırılan tarım sektörü için yeni nesil motor ürün ailesi geliştirme çalışmalarına devam eden TÜMOSAN, elektronik kontrollü, yüksek basınç hatlı ve egzoz arıtma sistemlerine sahip motorunun testlerini tamamlayarak Türkiye’de yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yerli ve milli üretimin, Türk çiftçisinin her zaman yanında olan TÜMOSAN tarımsal üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için her geçen gün çalışmalarını geliştirmeye ve yatırımlarına devam ediyor.

“TÜMOSAN DÜNYADA DA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAK İŞLERE HAZIRLANIYOR''

Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun “Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarına yönelik hazırlıklarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Dünya çiftçileri de TÜMOSAN’ın gücünü yakından hissedeceği döneme çok yakınız” açıklamasında bulundu.

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“DENİZLERDE DE YERLİ VE MİLLİ MOTORUN GÜCÜ HİSSEDİLECEK''

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de yüzer platformlar için ekonomik ve yerli çözümler sunulması hedefiyle geliştirilen TÜMOSAN Marin Motoru, 75 BG gücünden 400 BG gücüne kadar seçenekleriyle kullanılmaktadır. Özellikle Mavi Vatanımızda bulunan ve Deniz Kuvvetlerimizin kullanımında olan yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde ihtiyaç duyulan tipte dizel motorun yerlileştirme faaliyetlerini öz kaynaklarımızla tamamladık. Bu kapsamda Haziran 2021’ de önemli bir Stratejik İşbirliği Anlaşması imzaladık. Bu imzamız doğrultusunda ürün teslimi konusunda tedarik ve üretim sürecimizi de başlattık. Ayrıca söz konusu çalışmalardan sonra elde edilen tecrübelerle geliştirilen 310 beygir TMSN 5.4 ve 450 beygir TMSN 7.4 motorlarının Marin versiyonları da IDEF 2021'de ilk kez görücüye çıktı.

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GÜNDEM TÜMOSAN’dan afetzedeye 15 traktör

EKONOMİ IDEF'21'de TÜMOSAN ile HAVELSAN iş birliği